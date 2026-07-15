Как огурцы могут улучшить пищеварение

Огурцы могут помочь освежиться в жаркий день, а также поддерживать водный баланс и нормальное пищеварение. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Он уточнил, что они на 95–98% состоят из воды, поэтому отлично поддерживают водный баланс. Кроме того, в овоще содержатся клетчатка и пектин, которые улучшают моторику кишечника. Он обладает низкой калорийностью, поэтому подойдет для легкого перекуса в рамках правильного питания.

«Хорошие плоды имеют приятный сладковатый вкус, но при этом не добавят вам лишних калорий», — уточнил Поляков.

В огурцах также содержится небольшое количество витамина С, ряд витаминов группы В и антиоксиданты, заключил диетолог.

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД Светлана Самойлова до этого говорила, что из-за ненадлежащего полива огурцы могут горчить. Это случается из-за того, что растения испытывают недостаток влаги, особенно в жаркую погоду. Кроме того, горечь может появляться из-за перепадов температур — чаще всего в августе, когда ночью становится холоднее, а днем все еще жарко, добавила она.

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