Нутрициолог развеяла три главных мифа о здоровом питании

Универсального «правильного питания» не существует — есть лишь рацион, подходящий конкретному человеку. Об этом в беседе с «Чемпионатом» заявила нутрициолог Ирина Селиванова.

Эксперт выделила три главных мифа, мешающих осознанному подходу к еде. Первый — страх перед жирами. На самом деле они необходимы для гормонов, иммунитета и мозга. Вредны не жиры, а лишь промышленные трансжиры. Второй — демонизация углеводов. Они остаются главным источником энергии, важно лишь выбирать цельные крупы и овощи вместо сахара и белой муки.

Самый коварный миф, по словам нутрициолога, — что «здоровая еда» полезна всем. Резкий переход на овощи может вызвать вздутие и тяжесть, если кишечник не готов к большому объёму клетчатки. Молочные продукты и глютен полезны одним и вызывают воспаление у других. Всё зависит от микробиома и индивидуальной чувствительности.

Селиванова рекомендует начинать с наблюдения за реакцией организма, базовых анализов и оценки состояния ЖКТ. Главный принцип — исключить однозначно вредные для всех продукты: трансжиры, избыток сахара и глубоко переработанные изделия. Остальное подбирается индивидуально с учётом генетики, образа жизни и самочувствия.

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