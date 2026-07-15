Названо действие, которое облегчит жизнь аллергику

Летний период для людей с аллергией может быть не менее сложным, чем весенний.

Как рассказала руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян, в жаркую погоду пыльца распространяется активнее, а духота дополнительно раздражает слизистые оболочки, из-за чего симптомы поллиноза ощущаются острее, пишет Лента.ру.

Специалист отметила, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается в ранние утренние часы, поэтому в это время окна лучше держать закрытыми, а проветривать помещение ближе к вечеру или после дождя, когда количество пыльцы временно снижается.

После возвращения с улицы важно сразу принять душ, так как пыльца оседает на коже, волосах и одежде. Уличные вещи лучше отправлять в стирку сразу, а не оставлять рядом со спальным местом.

Напомним, ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал рост «болезней-всадников» у россиян.