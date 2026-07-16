Чем полезны помидоры и как их правильно выбрать

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, является ли помидор ягодой или овощем. Но точно известно, что это полезный для здоровья продукт, который даже может помочь в профилактике рака. Помидоры отлично дополняют салаты и горячие блюда, поэтому они нередко присутствуют в ежедневном рационе. Чем еще полезен этот овощ (или ягода), кому стоит есть его с осторожностью и на что обратить внимание при выборе, «Вечерней Москве» рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

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Польза помидоров

По его словам, основная польза помидоров заключается в содержании в них ликопина — антиоксиданта, который и придает им насыщенный красный цвет. Ученые доказали, что он благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, а также имеет профилактическое влияние на некоторые виды онкологии, в том числе рак простаты.

— В отличие от многих полезных веществ в других фруктах, ягодах и овощах, ликопин устойчив. Он хорошо сохраняется и усваивается в термически обработанных помидорах — тушеных, в виде пасты или соуса. Даже после всех технологических манипуляций ликопин сохраняет свою способность благотворно влиять на организм, — отметил собеседник «ВМ».

Помимо этого, в помидорах содержатся витамин C и калий. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

— Немаловажный момент — низкая калорийность помидоров: всего 18–19 килокалорий на 100 граммов, поскольку во многом они состоят из воды, — добавил диетолог.

Кому стоит есть помидоры с осторожностью

Однако некоторым помидоры стоит есть с осторожностью, предостерег врач:

людям, имеющим аллергическую предрасположенность;

со склонностью к образованию камней в почках;

с заболеваниями пищеварительной системы: гастритами, язвенной болезнью, изжогой.

— Это не означает, что нужно полностью исключить помидоры из рациона, но необходимо соблюдать осторожность. Отдельно стоит сказать о незрелых помидорах: в них содержится вещество соланин, которое является токсичным. В небольших количествах оно не опасно, но при большой дозировке можно получить отравление, — предупредил эксперт.

Точного определения рекомендуемой суточной нормы помидоров не существует, поскольку из-за большого количества воды в составе она может сильно варьироваться. Обычно их включают в суточную норму по овощам и фруктам — из 400 граммов в день помидоры могут составлять значительную часть, в среднем 200–300 граммов, сообщил доктор.

Разница в сортах

В зависимости от сорта состав помидоров будет несколько отличаться, уточнил специалист:

Обычные красные помидоры являются рекордсменами по содержанию ликопина.

В помидорах черри больше антиоксидантов, но также в них есть и большее количество сахара.

В желто-оранжевых помидорах мало ликопина, но присутствуют бета-каротин и витамин A, которые полезны для кожи, иммунитета и зрения.

Розовые помидоры — «золотая середина» между красными и желтыми сортами. В них содержится большое количество витамина C и ликопина.

В темных сортах меньше ликопина, но есть антоцианы, магний и железо.

Как выбирать и хранить помидоры

Главный ориентир при выборе помидоров — запах томата.

Также нужно проверить их на ощупь: помидоры должны быть упругими и немного поддаваться легкому нажатию, но не быть твердыми, как теннисный мяч. Если они сильно проминаются, значит, помидор уже перезрел.

Стоит обратить внимание и на зону «хвостика»: если вокруг плодоножки есть жесткое зеленое кольцо, это означает, что помидор дозревал не на кусте. У грунтовых сезонных томатов окраска, как правило, равномерна.

Вес хорошего помидора будет казаться тяжелее, чем можно представить, ориентируясь по его размеру: это указывает на сочную мякоть внутри.

— Многие по ошибке хранят помидоры в холодильнике, но на деле их можно и нужно хранить при комнатной температуре. Если оставить их при температуре ниже минус 12 градусов, это разрушит их ароматические вещества, а мякоть станет мучнистой. Спелые помидоры при комнатной температуре хранятся от трех до семи дней, а чуть недозрелые можно оставить «дозревать» на больший срок, — заключил Бобровский.

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