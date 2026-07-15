Что съесть вечером, чтобы выспаться

Диетолог рассказала россиянам, как выбор блюд на ужин влияет на нервную систему.

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Качество сна во многом зависит не только от режима дня, но и от того, что человек ест вечером. По словам диетолога, эндокринолога и кандидата медицинских наук Елены Сюракшиной, правильно подобранный ужин способен помочь нервной системе расслабиться и улучшить ночной отдых без лекарств. Об этом она рассказала Pravda.Ru.

Специалист советует отказаться от сладостей, выпечки и других продуктов с большим количеством простых углеводов во второй половине дня. Такая пища быстро повышает уровень сахара в крови, а неиспользованная энергия откладывается в виде жира и мешает организму перейти в состояние покоя.

Лучшим вариантом для ужина врач назвала индейку. Она содержит триптофан – аминокислоту, которая способствует снижению уровня кортизола и помогает успокоить нервную систему. Кроме того, организм расходует энергию на переваривание белка, что положительно влияет на обменные процессы.

Еще одним полезным компонентом вечернего рациона диетолог считает продукты, богатые витаминами группы B. Они поддерживают работу нервной системы и помогают организму легче расслабиться перед сном. Такие вещества содержатся, например, в шпинате и другой листовой зелени.

Эксперт отметила, что во время сна обмен веществ не прекращается, а лишь замедляется. Поэтому вечерний прием пищи должен быть легким и сбалансированным, чтобы не перегружать организм.