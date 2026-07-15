Назван способ сделать секс в презервативе приятнее

Добавление небольшого количества смазки перед использованием презерватива может сделать ощущения во время секса приятнее. Об этом рассказал врач-гинеколог Дмитрий Лубнин в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, перед надеванием презерватива можно нанести каплю смазки на водной или силиконовой основе на головку полового члена.

«Смазки нужно совсем немного, иначе презерватив слетит», — уточнил врач.

Он добавил, что этот прием делает ощущения намного приятнее для мужчины.

Лубнин также напомнил о правилах безопасного использования презервативов. При надевании важно удалить воздух из резервуара на конце, аккуратно раскатать изделие до основания и придерживать его при извлечении после полового акта, чтобы он не соскользнул.

Ранее на форуме Reddit мужчины поделились самыми яркими эротическими переживаниями, которые случались в их жизни. Многие признались, что самые сильные эмоции испытали во время секса в общественных местах.