В чем опасность больших доз БАДов с хлорофиллом

Прием больших доз БАДов с хлорофиллом в качестве антиоксиданта может спровоцировать у человека солнечные ожоги кожи и тошноту, сообщила ТАСС диетолог отдела по оказанию диетологической помощи НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России Диана Рафикова.

"При употреблении хлорофилла из пищи противопоказаний нет. Что касается концентрированных БАДов, есть побочные эффекты со стороны ЖКТ: возможны спазмы, диарея, тошнота, а также окрашивание стула в зеленый цвет. Также прием высоких доз хлорофиллина может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивая риск солнечных ожогов", - сказала она.

Врач добавила, что беременным прием хлорофилла не рекомендуется, потому что безопасность коммерческих добавок в период вынашивания плода и кормления грудью не изучена в достаточной степени.