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Эксперт Рафикова предупредила об опасности больших доз БАДов с хлорофиллом

ТАСС

Прием больших доз БАДов с хлорофиллом в качестве антиоксиданта может спровоцировать у человека солнечные ожоги кожи и тошноту, сообщила ТАСС диетолог отдела по оказанию диетологической помощи НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России Диана Рафикова.

В чем опасность больших доз БАДов с хлорофиллом
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"При употреблении хлорофилла из пищи противопоказаний нет. Что касается концентрированных БАДов, есть побочные эффекты со стороны ЖКТ: возможны спазмы, диарея, тошнота, а также окрашивание стула в зеленый цвет. Также прием высоких доз хлорофиллина может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивая риск солнечных ожогов", - сказала она.

Врач добавила, что беременным прием хлорофилла не рекомендуется, потому что безопасность коммерческих добавок в период вынашивания плода и кормления грудью не изучена в достаточной степени.