В систему здорового питания населения будут внедрять нутригенетику

Власти РФ займутся внедрением принципов здорового питания населения, в том числе благодаря развитию нутригенетики и биохимии питания. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Формирование новой модели охраны здоровья граждан будет включать внедрение принципов здорового питания. Ответственные ведомства будут разрабатывать рекомендации по коррекции рационов питания, а также внедрять индивидуализированное питание, в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания.

Так, например, нутригенетика позволяет определить особенности метаболизма конкретного организма, а также его генетические предрасположенности для подбора подходящего рациона.

Ответственными за выполнение задачи назначены Роспотребнадзор, Минздрав, Минобрнауки, а также исполнительные органы субъектов. По результатам проделанной работы в правительство будет представлен доклад.

Кроме того, в рамках формирования новой модели охраны здоровья Минспорт вместе с субъектами будет заниматься развитием двигательной активности населения и самой инфраструктурой спортивных объектов. Внимание будет обращено и на уличные спортивные объекты, в том числе расположенные в сельских и отдаленных населенных пунктах.

Перед исполнительными органами субъектов также стоит задача по вовлечению граждан в охрану своего здоровья и мотивации к ведению здорового образа жизни.