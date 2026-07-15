Игры разума: как геймерство влияет на мозг пожилых

Первая геймерская платформа для пожилых может заработать в России, сообщили СМИ. Может ли она помочь старшему поколению прожить более качественную жизнь и как еще поддержать ясность ума в почтенном возрасте, разбиралась Москва 24.

Полезный гейминг?

Фото: Сетевое издание m24.ru

Первую отечественную игровую платформу, предназначенную для тренировки когнитивных способностей у людей старшего возраста, разрабатывают в России. Проект получил поддержку Института развития интернета и создается при участии геронтологов и содействии Минздрава, сообщает газета "Известия".

По данным СМИ, на платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти, внимания, скорости обработки информации, пространственного мышления и логики. Благодаря отслеживанию динамики сервис планируют задействовать для долгосрочного мониторинга когнитивного состояния пользователей, отметили создатели.

«Игровые механики должны приносить удовольствие, а вместе с этим помогать поддерживать когнитивную активность. При разработке мы изучили мировой опыт подобных проектов, а по мере развития платформы планируем привлекать врачей, геронтологов и нейропсихологов для оценки эффективности игровых механик», — Виталий Козлов, руководитель проекта.

Полномасштабный запуск платформы намечен на 2028 год, а на 2027-й запланированы тесты и постепенное введение отдельных игровых механик.

Пожилые россияне активно осваивают интернет. В частности, ранее русскоязычные бабушки из разных стран запустили в соцсетях тренд на онлайн-караоке-вечеринки: они собираются в одной трансляции, выбирают ведущую и по очереди исполняют любимые хиты.

Кроме того, тематические занятия по компьютерной грамотности и цифровой безопасности проходят в рамках проекта "Московское долголетие". Также на его базе организована "Школа блогинга", где жителей города почтенного возраста учат ведению соцсетей, созданию постов и других публикаций. Плюс ко всему специалисты объясняют желающим все нюансы пользования порталом госуслуг.

Ясный ум и твердая память

Фото: Сетевое издание m24.ru

Сохранять когнитивные функции желательно в течение всей жизни начиная с самого раннего детства, рассказал Москве 24 врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

"Однако не менее важен физический аспект: более активные и здоровые, как правило, справляются с этой задачей лучше. Поэтому с возрастом нужно не прекращать двигаться, гулять, разминаться", – добавил он.

По словам специалиста, исследований о влиянии игр на мозг пожилых пока недостаточно. При этом есть сведения, что человек, который активно пользуется интернетом и различными программами, когнитивно более здоров по сравнению с ровесником, который этого не делает.

«Но окончательный ответ на этот вопрос еще впереди. Мир быстро меняется, население стремительно стареет, и тема будет только набирать актуальность», — Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог.

Когнитивных функций немало: речь, письмо, память, быстрота реакции, мелкая моторика. С учетом этого вариантов, какими могут быть развивающие игры, множество, но они должны затрагивать все или большую часть перечисленных аспектов, отметил Новоселов.

"При этом люди старшего возраста зачастую играют в шахматы, запоминают карточки, физически перебирая предметы. Все это полезно, а также чтение книг, изучение иностранных языков, истории", – добавил он.

Новоселов призвал стимулировать развитие темы старения и сохранения когнитивных функций. Это нужно, чтобы человек не просто долго жил, но был функционально активен, независим от помощи и работоспособен.

"Если кто-то заметил возрастное ухудшение когнитивных функций, самое главное – обратиться к специалисту. Здесь нужна профессиональная помощь, так как симптомы могут свидетельствовать о множестве диагнозов, для работы с которыми понадобятся профессионалы", – заключил гериатр.

Нейропсихолог, кандидат психологических наук Николай Чистяков в разговоре с Москвой 24 согласился, что для сохранения когнитивных способностей старшему поколению главным образом надо двигаться – живое взаимодействие с природой гораздо важнее любых гаджетов.

«Люди много времени проводят за электронными устройствами, где мир сжат до маленьких экранов. Восприятие идет только по двум каналам – визуальному и аудиальному. Когда человек общается с живой природой, информация поступает из разных источников, мозгу нужно обрабатывать их все», — Николай Чистяков, нейропсихолог, кандидат психологических наук.

Кроме того, полезно читать сложную литературу, а не просто развлекательный контент, так как поверхностное чтение дает только иллюзию понимания.

"Человек видит буквы, слова, но, чтобы уловить суть, нужно устанавливать ассоциативные связи с другими понятиями. Если этого не делать, возникает поверхностное понимание – вроде смысл поймал, а пересказать не можешь", – отметил эксперт.

Конкретные книги у каждого свои: это могут быть науки, изучение языков или художественная литература, перечислил варианты нейропсихолог.

Также прокачивают мозг в пожилом возрасте рассказы родным или написание дневников. Чтение сказок детям – тоже тренировка, которая идет незаметно, причем как для детей, так и для взрослых. В этот момент ребенок сам достраивает детали, конструирует внутренний мир. Взрослый тоже активирует свое воображение, что положительно влияет на когнитивные способности, резюмировал эксперт.