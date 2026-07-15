Россиянам рассказали, чем грозит чрезмерное употребление любимых летних ягод.

Летом многие стараются восполнить запас витаминов и начинают есть ягоды килограммами. Однако такая привычка может привести к неприятным последствиям для организма, предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с "Радио 1".

По ее словам, безопасная порция ягод составляет 150–200 граммов за один прием. Большие объемы могут вызвать проблемы с пищеварением из-за сочетания фруктозы, органических кислот и большого количества клетчатки.

– Если вы действительно съедите больше полукилограмма любых ягод, у вас что-то заболит <…> У кого-то будет понос, у кого-то – безумное вздутие, – объяснила врач.

Дианова отметила, что проблема заключается не в самих ягодах, а в их количестве. Водорастворимые витамины, содержащиеся в них, организм не запасает впрок, поэтому нет необходимости съедать большие объемы за один раз.

Также гастроэнтеролог призвала отказаться от покупки ягод "на неделю вперед". Это скоропортящийся продукт, и даже привлекательная упаковка может скрывать испорченные плоды внутри.

Чтобы не переедать, врач советует покупать ягоды после еды, когда чувство голода уже прошло. Оптимальный вариант – брать небольшую порцию примерно на один день и употреблять ее свежей.