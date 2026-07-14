Стало известно, какая пища может снизить риск болезней сердца

Профессор эпидемиологии Университета Теннесси (США) Пол Д. Терри заявил, что острая пища может ухудшить состояние людей с некоторыми хроническими заболеваниями. С другой стороны, она способна снизить риск болезней сердца и органов дыхания. Об этом сообщает Medical Xpress.

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Блюда с добавлением большого количества перца, васаби, куркумы и редьки могут обострить симптомы заболеваний кишечника и желудка. Также из-за острой пищи может заболеть голова и начаться рвота, говорится в исследовании.

Однако специалисты подтверждают, что употребление острой пищи связано со снижением риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психики.

При этом несильная боль и жжение во время еды могут спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина.

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказала, что включение помидоров в ежедневный рацион может стать профилактикой рака, а также поддержкой для сердца, сосудов и пищеварения. При этом в томатах содержится много калия.

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