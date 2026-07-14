Доктор ответил, может ли охлаждение яичек улучшить эрекцию

Врач общей практики Азаде Овайчи (Медицинская школа больницы Святого Георгия) предупредила мужчин об опасности нового тренда биохакинга — охлаждения яичек ради повышения тестостерона и качества спермы. По словам специалиста, экстремальное воздействие льда может не улучшить мужское здоровье, а привести к повреждению кожи и нервов. Эксперта цитирует издание Daily Star.

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По словам специалиста, идея основана на том, что для нормального образования сперматозоидов температура яичек действительно должна быть немного ниже температуры тела. Именно поэтому они расположены вне брюшной полости. Однако это не означает, что экстремальное охлаждение принесет пользу.

«Организм сам поддерживает оптимальную температуру яичек. Прикладывание льда не совершенствует этот механизм, а наоборот, может вызвать спазм сосудов, ухудшить кровоснабжение тканей и привести к повреждению кожи, нервных окончаний и даже холодовому ожогу», — объяснила врач.

Поводом для обсуждения стал набирающий популярность в соцсетях тренд среди сторонников биохакинга. Пользователи утверждают, что регулярное охлаждение паховой области повышает уровень тестостерона, усиливает либидо и улучшает фертильность. Некоторые блогеры рекомендуют прикладывать пакеты со льдом к мошонке по нескольку раз в день.

Однако, как отмечает врач, убедительных научных доказательств эффективности такого метода нет. Более того, холод вызывает сужение кровеносных сосудов, тогда как для нормальной эрекции необходим полноценный приток крови.

Вместо экстремальных экспериментов специалист советует избегать факторов, которые действительно способны ухудшить качество спермы: перегрева, тесного белья, частого посещения горячих бань и саун, а также длительной работы с ноутбуком на коленях. Именно поддержание естественной температуры, а не ее искусственное снижение, считается безопасным способом сохранить репродуктивное здоровье.