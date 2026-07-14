Эксперт посоветовал недорогую ягоду, которая полезна для сердца и сосудов

Смородина богата витамином C, антоцианами, полифенолами, рутином, пектинами, органическими кислотами, калием и железом. Высокое содержание антоцианов и других растительных полифенолов благотворно влияют на состояние сосудов и сердца, — рассказал «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.

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«Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений. При этом большая часть научных данных получена для черной смородины, а не для отдельных гибридных форм», — отметил ученый.

Высокое содержание витамина C необходимо для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи, добавил специалист.