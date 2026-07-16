Почему нельзя есть перед сном

Принимать пищу непосредственно перед сном не стоит. Лучше сделать это как минимум за три часа до отхода ко сну, иначе возможны неприятные последствия.

«Отказ от еды как минимум за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в "ночной режим", а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи», - рассказал РИА Новости врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.

При этом более ранний прием пищи смягчает ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови. Так это способствует лучшему контролю уровня глюкозы в течение дня и чувствительности к инсулину. Да и сам сон становится более стабильным и качественным.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала, что регулярное употребление фруктовых соков и сладких напитков в детстве может повышать риск развития гипертонии во взрослом возрасте.