$77.9688.91

Есть перед сном нельзя: врач объяснил причину

Свободная прессаиещё 6

Принимать пищу непосредственно перед сном не стоит. Лучше сделать это как минимум за три часа до отхода ко сну, иначе возможны неприятные последствия.

Почему нельзя есть перед сном
© Unsplash

«Отказ от еды как минимум за три часа до сна помогает синхронизировать пищеварение с естественным циркадным ритмом, позволяя артериальному давлению, частоте сердечных сокращений и метаболизму перейти в "ночной режим", а не оставаться в активном состоянии после еды. Это улучшает качество сна, поскольку организм не занят перевариванием пищи», - рассказал РИА Новости врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Хаджимэ Эсаки.

При этом более ранний прием пищи смягчает ночные скачки уровня глюкозы и инсулина в крови. Так это способствует лучшему контролю уровня глюкозы в течение дня и чувствительности к инсулину. Да и сам сон становится более стабильным и качественным.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала, что регулярное употребление фруктовых соков и сладких напитков в детстве может повышать риск развития гипертонии во взрослом возрасте.