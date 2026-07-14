Похудение и иммунитет: диетолог рассказал, чем полезен перец чили

Острая еда может снизить риск болезней сердца и органов дыхания, заявил профессор эпидемиологии Университета Теннесси Пол Д. Терри. В частности, перец чили обладает целым рядом «чудодейственных» свойств. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, чем овощ полезен, помогает ли сбросить лишние килограммы и кому противопоказано его есть.

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Чем полезен перец чили

Красный острый перец чили способствует укреплению иммунитета, рассказала специалист. Это особенно важно в холодное время года, когда защитные силы организма наиболее уязвимы к вирусным заболеваниям.

«В перце чили содержится высокое содержание витамина C, который способствует укреплению иммунной системы. Также антиоксиданты, которые содержатся в красном остром перце, помогают защитить организм от воздействия свободных радикалов», — отметила Редина.

Помимо этого, красный острый перец помогает нормализовать пищеварение и ускоряет процесс усвоения пищи, подчеркнула диетолог.

«Перец чили стимулирует выработку желудочного сока и способствует улучшению пищеварительных процессов. Он может помочь в борьбе с запорами и вздутиями, потому что способствует более быстрому и эффективному усвоению пищи», — сообщила Редина.

Как перец чили помогает похудеть

По ее словам, перец чили способствует ускорению метаболизма, поэтому его можно включать в свой рацион в процессе похудения.

«Перец чили содержит капсаицин — активное вещество, которое отвечает за его остроту. Капсаицин помогает организму сжигать больше калорий, поэтому перец чили можно включать в свой рацион людям, которые стремятся похудеть», — считает специалист.

Однако несмотря на то, что перец чили может помочь ускорить метаболизм, его не следует рассматривать как «чудо-продукт» для похудения, предупредила диетолог:

«Если человек не будет придерживаться правильного питания и физической активности, включение перца чили в рацион не даст желаемых результатов. Важно соблюдать комплексный подход к избавлению от лишних килограммов, чтобы добиться желаемого».

Чем может быть опасен перец чили

Перец чили может стать причиной обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, предостерегла эксперт.

«Если здоровый человек съест слишком много красного острого перца, он может вызвать раздражение желудка, изжогу и стать причиной обострения гастрита и язвы», — заверила Редина.

Помимо этого, перец чили может стать причиной развития аллергической реакции, которая проявляется зудом и покраснением кожи, провоцирует проблемы с дыханием, добавила диетолог.

Кому нельзя есть перец чили

Перец чили противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, аллергикам, а также тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой, перечислила специалист.

«Перец чили из-за своей остроты может провоцировать увеличение артериального давления. Поэтому, если у человека гипертоническая болезнь, лучше отказаться от красного острого перца или сократить его употребление до минимума», — заключила собеседница «ВМ».

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