Перечислены признаки того, что организм получает слишком мало воды

Токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Чемпионатом» перечислил признаки того, что организм получает слишком мало воды. В жаркую погоду тело теряет жидкость гораздо быстрее, поскольку активно расходует её на поддержание нормальной температуры. Даже небольшое обезвоживание может ухудшать самочувствие, снижать работоспособность и усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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Недостаток жидкости отражается не только на физическом состоянии, но и на работе мозга: человеку становится сложнее концентрироваться, быстрее появляются раздражительность и ощущение усталости. Кроме того, при дефиците воды кровь становится более вязкой, из-за чего сердцу приходится работать интенсивнее.

«Если к середине дня появляются головная боль, сухость во рту, ощущение тяжести, редкое мочеиспускание или более тёмный цвет мочи, это может говорить о том, что вы пьёте недостаточно воды. При этом важно помнить, что чай, кофе и сладкие напитки не заменяют обычную воду», — отметил эксперт.

Не ждите появления жажды, пейте воду регулярно небольшими порциями в течение дня. Летом регулярное употребление воды становится одним из важнейших условий нормальной работы организма.