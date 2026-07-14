Определено лучшее время для дневного сна

Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли заявила, что у дневного сна есть ряд преимуществ, если выбрать для него правильное время. Такое мнение она выразила в разговоре с изданием EatingWell.

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Лучшим временем для того, чтобы отойти ко сну после обеда, Смайли назвала период с 13:00 до 15:00. Она объяснила, что в это время суток происходит естественный спад энергии, поэтому отдых позволит взбодриться и при этом не помешает ночному сну. Спать она порекомендовала от 10 до 30 минут.

Специалистка добавила, что своевременный сон днем также повысит концентрацию внимания, позволит стать продуктивнее и улучшит настроение. По ее словам, исследования показывают, что даже короткий дневной отдых поможет организму восстановиться после умственного переутомления.

Смайли также предупредила, что дневной сон не является заменой качественному ночному сну.

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