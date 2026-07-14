Специалист рассказал, как вишня влияет на сон

Сок вишни способен влиять на качество сна, продлевая его в среднем на 84 минуты. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) доктор медицинских наук Нина Вишневская.

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«Эта способность обусловлена высоким содержанием мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и облегчающего засыпание в сочетании с антиоксидантами, поддерживающими этот эффект. В двухнедельном исследовании пожилых людей с бессонницей употребление кислого вишневого сока утром и вечером увеличило общую продолжительность сна в среднем на 84 минуты», — сказала Вишневская.

Эти плоды также являются ценным источником витаминов А и С, калия, магния и железа. Противовоспалительные свойства вишни помогают справляться с артритом и подагрой, снижая уровень мочевой кислоты и уменьшая боль в суставах, а также защищают сердечно-сосудистую систему и способствуют быстрому восстановлению мышц после физической нагрузки за счет уменьшения окислительного стресса, поэтому вишня рекомендована спортсменам и людей с активным образом жизни.