Специалист рассказал, как вишня влияет на сон

Эксперт Вишневская рассказала, как употребление вишни влияет на сон
Сок вишни способен влиять на качество сна, продлевая его в среднем на 84 минуты. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) доктор медицинских наук Нина Вишневская.
«Эта способность обусловлена высоким содержанием мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и облегчающего засыпание в сочетании с антиоксидантами, поддерживающими этот эффект. В двухнедельном исследовании пожилых людей с бессонницей употребление кислого вишневого сока утром и вечером увеличило общую продолжительность сна в среднем на 84 минуты», — сказала Вишневская.
Эти плоды также являются ценным источником витаминов А и С, калия, магния и железа. Противовоспалительные свойства вишни помогают справляться с артритом и подагрой, снижая уровень мочевой кислоты и уменьшая боль в суставах, а также защищают сердечно-сосудистую систему и способствуют быстрому восстановлению мышц после физической нагрузки за счет уменьшения окислительного стресса, поэтому вишня рекомендована спортсменам и людей с активным образом жизни.
«Беременным женщинам вишня не противопоказана, но злоупотреблять ею не следует из-за риска вздутия. По этой же причине она не рекомендована людям с синдромом раздраженного кишечника. Детям до года ее давать не рекомендуется, а с года до трех — только в составе пюре, начиная с нескольких ягод, чтобы проверить реакцию. Оптимальная суточная норма для здорового взрослого человека составляет 200-300 г», — заключила эксперт.