Россиянам после 40 лет рекомендовали проходить диспансеризацию каждый год

Россиянам от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

По его словам, диспансеризация позволяет не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что многие серьёзные заболевания длительное время протекают без выраженных симптомов, однако их раннее выявление повышает шансы на успешное лечение и предотвращение осложнений. Речь, в частности, идёт о сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и онкологических патологиях.

Ранее Баланин сообщил, что в России расширили перечень обследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации. Теперь граждане смогут бесплатно сдать дополнительные анализы для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.