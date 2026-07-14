Лень оказалась полезной

Лень выступает мощным инструментом укрепления иммунитета, так как в состоянии глубокого отдыха в организме падает уровень кортизола, подавляющего активность генов, необходимых для созревания иммунных клеток. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

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Эксперт уточнил, что в ответ на любой стресс у человека вырабатывается гормон кортизол. В условиях опасности он временно подавляет все не жизненно важные функции, чтобы перенаправить энергию на мышцы и мозг. В частности, он блокирует активацию генов, которые необходимы для созревания иммунных клеток в лимфоузлах. Когда напряжение переходит в хроническое, его уровень в крови остается стабильно высоким, из-за чего люди становятся более уязвимыми к вирусам, раны заживают медленнее, а восстановление после болезней затягивается.

«В состоянии лени и глубокого отдыха продукция кортизола падает до физиологической нормы. "Освобожденная" иммунная система реагирует на это обратным каскадом: подавленные ранее гены активируются, и лимфоциты начинают производить антитела в полном объеме. Кроме того, снижение этого гормона позволяет защитным клеткам активнее распознавать вирусы и бактерии и быстрее начинать бороться с ними», — сказал Литвинов.

Именно поэтому человек, который часто позволяет себе лениться, не только реже болеет, но и легче выздоравливает, пояснил эксперт.