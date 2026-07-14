В России займутся вопросом поддержки когнитивного здоровья граждан

Когнитивное здоровье граждан России будут поддерживать в том числе благодаря интеграции культуры и искусства в систему охраны здоровья. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

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Речь идет о формировании новой модели охраны здоровья граждан. Одним из ее пунктов станет реализация мероприятий по поддержанию когнитивного здоровья, включая интеграцию культуры и искусства и вовлечение людей в творческую деятельность.

Выполнение задачи поручено Минкульту, Минздраву, Минобрнауки, исполнительным органам субъектов, а также Союзу театральных деятелей РФ. Доклад о работе в области поддержания когнитивного здоровья граждан будет представлен правительству.

Еще одной пунктом плана по формированию новой модели охраны здоровья станет преобразование центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Задачей таких центров станет выявление изменений в организме, приводящих к преждевременной активации механизмов старения и возникновению предрисков развития заболеваний.