Можно ли часто делать УЗИ при беременности

Врач ультразвуковой диагностики Анастасия Тишук заявила, что медицинское УЗИ не связано с облучением и не наносит вреда человеку.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она объяснила, что ультразвук в диагностическом оборудовании имеет другие характеристики, чем в промышленности или стоматологии.

При УЗИ используются механические колебания, а частота и акустическая мощность подобраны безопасно, цитирует эксперта сайт kp.ru.

Для обследования беременных женщин, развивающегося ребёнка, глаза и сетчатки аппараты предусматривают ещё более щадящие настройки, при которых возможное воздействие снижено практически до нуля, добавила врач.

Ранее оториноларинголог кандидат медицинских наук Дарья Харина в беседе с 360.ru рассказала, что потеря обоняния после прогулки по лесу или работы на даче чаще всего имеет лор-природу.