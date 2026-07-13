Россиян предупредили о проблемах из-за окрошки и арбуза

Гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему из-за окрошки и арбуза могут возникать проблемы с ЖКТ. О негативных последствиях, к которым иногда приводит употребление этих продуктов, врач рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам врача, в арбузе и некоторых ингредиентах окрошки содержится много ферментируемой клетчатки. Доктор объяснил, что она может вызвать активное брожение в кишечнике. При этом он уточнил, что риск негативных последствий увеличивается, если у человека есть индивидуальная непереносимость этих продуктов, а также если съесть очень большую порцию.

Чтобы снизить риск брожения, Симаков рекомендовал не покупать разрезанные арбузы, особенно если они лежат без упаковки.

«После повреждения кожуры мякоть соприкасается с внешней средой, и на ней начинают размножаться бактерии. Такие половинки нередко становятся причиной пищевых токсикоинфекций и острых отравлений», — уточнил доктор.

Кроме того, он напомнил, что окрошку необходимо правильно хранить, так как она быстро портится в тепле.

Ранее специалисты Роскачества предупредили, чем могут быть опасны ранние арбузы. Чтобы избежать связанных с ними рисков, эксперты, в частности, посоветовали покупать арбузы только в санкционированных местах.