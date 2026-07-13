Стали известны итоги акции «Проверь свое здоровье в парке»

В прошедшие выходные на территории Московской области работали выездные бригады медиков. В 26 муниципалитетах все желающие старше 18 лет могли пройти профилактический осмотр прямо в парках. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Акция состоялась в Балашихе, Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове и других городских округах.

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«Формат выездных обследований в парках остается востребованным у жителей Подмосковья. За прошедшие выходные свое здоровье проверили 432 человека, а всего с начала летнего сезона — уже 2,4 тысячи жителей региона», — заявил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве напомнили, что подобные акции позволяют пройти первичную диагностику в комфортной обстановке на природе. При выявлении нарушений, пациентов направляют в поликлинику для более углубленного обследования.