Озвучены три простых шага для сохранения формы в отпуске

Как оставаться в форме во время отпуска, не загоняя себя изнурительными тренировками, рассказала фитнес-тренер Марина Шкилева.

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Она советует начинать утро прямо в постели. Сделайте лимфозарядку: поднимите руки и ноги вверх и потрясите ими минуту. Потом встаньте, присядьте 15 раз и повращайте ногами — по 15 вращений в каждую сторону. Это поможет разбудить тело и разогнать застои, пояснила она Life.ru.

Затем подышите животом 15 раз и снимите напряжение с шеи: поднимите голову, прижмите плечи к ушам и опустите их. В конце — помассируйте уши и кожу головы.

Второй шаг — короткая тренировка без тренажеров и гантелей: приседания, отжимания, выпады назад, ягодичный мостик, планка и растяжка.

Третий совет — используйте воду с умом. Необязательно плавать профессионально. Просто зайдите в море, озеро или бассейн по пояс и походите — вода создает сопротивление и разгружает суставы. Это отличная альтернатива тренажерам, особенно в жару.

И главное правило, которое напоминает Шкилева: тренировка нужна для здоровья и бодрости, а не для того, чтобы "отрабатывать" съеденное.