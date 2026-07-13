Гастроэнтеролог составил тренировку для здоровья кишечника

Как должна выглядеть тренировка, которая приносит максимальную пользу кишечнику и всей пищеварительной системе? На этот вопрос в интервью «Чемпионату» ответил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, предложив пошаговый алгоритм идеального занятия.

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По словам эксперта, всё начинается не с физических упражнений, а с дыхания и релаксации — это помогает снизить уровень стресса, который напрямую влияет на работу ЖКТ. Затем следует плавная аэробная разминка: быстрая ходьба или лёгкий бег в течение 20 минут для улучшения кровообращения в брюшной полости.

Второй этап — комплекс упражнений на растяжку и мягкие скручивания без натуживания. Они стимулируют перистальтику кишечника, помогая естественному продвижению пищи. Завершать тренировку, по словам врача, лучше упражнениями на расслабление — например, позой ребёнка из йоги, которая снимает напряжение с мышц живота.

Сергей Вялов подчёркивает, что заниматься следует натощак или не раньше чем через два часа после еды, чтобы не мешать процессам пищеварения.