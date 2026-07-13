Фитнес-эксперт рассказал, сколько можно гулять без вреда для коленей

Директор по развитию FitBase Анастасия Гулянина в разговоре с «Чемпионатом» рассказала, что время прогулок без риска для коленей зависит от индивидуальной подготовки, состояния суставов и выбранного рельефа. Для большинства здоровых людей безопасно гулять 30-60 минут в умеренном темпе, но при повышенной нагрузке стоит сокращать дистанцию и делать перерывы. Важно носить удобную обувь с амортизацией, которая снижает ударную нагрузку на суставы. Правильная подготовка и постепенное увеличение нагрузки существенно снижают риск травм у начинающих и поддерживают здоровье коленей.

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«Рекомендую включать в прогулку разминку: лёгкое вращение голеностопов и коленей, активное растяжение задней поверхности ног и икр. При длительных маршрутах каждые 20-30 минут делать короткие остановки для восстановления суставов. Для людей с избыточным весом или хроническими проблемами коленей оптимально сочетать прогулки с плаванием, велотренажёром или силовой тренировкой для укрепления мышц вокруг суставов», — говорит эксперт.

Следите за ощущениями: дискомфорт или боль сигналят, что нужно снизить интенсивность или обратиться к врачу. Использование трекеров помогает контролировать темп и нагрузку, а корректное питание и поддержка гидратации ускоряют восстановление тканей. Системный подход к нагрузке, обувь, разминка и регулярное укрепление мышц — ключ к безопасным и полезным прогулкам для коленей.