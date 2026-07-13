Перечислены идеальные упражнения для начала дня

Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин перечислил «Чемпионату» идеальные упражнения для начала дня. Интернет приучил нас, что утро должно начинаться с подвига. Люди вскакивают с кровати и сразу начинают качать пресс, делать бёрпи или агрессивно тянуться. С точки зрения биомеханики это худший сценарий.

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«Ночью наши межпозвонковые диски активно впитывают воду, становясь объёмными и очень уязвимыми. Любая резкая сгибательная или ударная нагрузка в первые минуты после пробуждения — это прямой путь к протрузии. Нервная система ещё спит, а суставы не "смазаны". Наша задача — не потеть, а плавно включить тело», — сказал эксперт.

Вот три безопасных движения для утренней зарядки.

Кошка-корова. Встаёте на четвереньки. Медленно, позвонок за позвонком, округляете спину на выдохе, а затем так же плавно прогибаетесь на вдохе. Никаких резких рывков. Это мягко возвращает мобильность позвоночнику и разгоняет спинномозговую жидкость.

Ягодичный мост. Ложитесь на спину, ноги согнуты. Плавно отрываете таз от пола, сжимая ягодицы в верхней точке. Большинство из нас весь день проведёт сидя, поэтому с утра критически важно «разбудить» заднюю мышечную цепь и поставить таз в правильное анатомическое положение.

Раскрытие грудного отдела (упражнение «Книжка»). Ложитесь на бок, колени согнуты под прямым углом, руки вытянуты перед собой. На вдохе медленно отводите верхнюю руку назад, раскрывая грудную клетку и провожая ладонь взглядом, таз при этом остаётся неподвижным. Возвращаетесь обратно. Это снимает ночной спазм после сна в позе эмбриона и заставляет лёгкие нормально дышать.

Пять минут такой вдумчивой работы на коврике дадут вашей нервной системе больше тонуса и здоровья, чем любые агрессивные утренние марафоны.