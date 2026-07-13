Доктор ответил, от чего на завтрак нужно отказаться

Врач и эксперт по долголетию Диего Суарес предупредил, что употребление одного популярного продукта на завтрак может привести к опасным для здоровья последствиям. Его слова передает издание ABC.

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По словам Суареса, на завтрак не стоит употреблять любой вид печенья. Этот продукт идеально подходит для первого приема пищи только в том случае, если человек хочет заполучить жировую дистрофию печени, подчеркнул доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара, добавил он.

Также специалист призвал не употреблять на завтрак гранолу и различные хлопья.

«Научные данные показывают, что эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, усталости и снижению концентрации внимания через несколько часов», — пояснил Суарес.

Ранее диетолог Софи Медлин рассказала о пользе покупного майонеза. Этот продукт, утверждает она, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.