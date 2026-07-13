Для здорового взрослого человека безопасной нормой обычно считается около 150–300 граммов ягод в день. Это может быть порция клубники, малины, черники, смородины, вишни или смеси нескольких видов, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При умеренном употреблении ягоды не представляют опасности, но большие объемы могут создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Особенно осторожными стоит быть с очень сладкими ягодами: виноградом, черешней, сладкими сортами клубники. Большая миска ягод за один прием может содержать значительное количество сахаров и вызвать резкий подъем глюкозы в крови», — отметил доктор.

У людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью или нарушением обмена веществ количество ягод лучше согласовывать с врачом, учитывая общий рацион и уровень сахара.