Врач рассказал о бесплатном способе почувствовать себя лучше после недосыпа

После бессонной ночи многие пытаются взбодриться с помощью кофе, однако вернуть хорошее самочувствие помогает совсем другой способ, заявил медицинский директор Bupa UK Insurance Рави Лукха. Как совершенно бесплатно почувствовать себя лучше после недосыпа, он рассказал изданию Metro.

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Врач отметил, что после плохой ночи меньше всего хочется заниматься спортом, однако именно это помогает организму прийти в себя. По его мнению, наилучший эффект можно получить, если выйти на улицу на прогулку или пробежку.

«Солнечный свет подает мозгу сигнал, что пора бодрствовать, благодаря чему организму легче справиться с последствиями недосыпа», — объяснил специалист.

Кроме того, врач рекомендовал после бессонной ночи не злоупотреблять кофеином, выбирать продукты, богатые фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и омега-3 жирными кислотами, а при сильной сонливости ограничиться коротким дневным сном продолжительностью 10-20 минут. По его словам, такой отдых помогает снизить сонливость, раздражительность и забывчивость и при этом не помешает ночному сну.

Ранее психолог Альфредо Родригес Муньос заявил, что для психики полезнее всего спать в объятиях партнера. По его мнению, физический контакт создает ощущение безопасности и снижает бдительность.