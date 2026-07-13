Кардиолог предупредил о скрытой опасности обезжиренных продуктов

Продукты с маркировкой «0% жира» могут оказаться не такими полезными, как принято считать. В некоторых случаях они способны даже повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом кардиолог Оливер Гаттманн рассказал в интервью изданию Daily Mail.

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По словам специалиста, при удалении жира продукты часто теряют вкус и привычную текстуру. Чтобы сделать их более привлекательными для покупателей, производители нередко добавляют сахар, соль, ароматизаторы и различные загустители или стабилизаторы.

В частности, в составе обезжиренных йогуртов, десертов и соусов могут использоваться модифицированный крахмал, мальтодекстрин, каррагинан, ксантановая или гуаровая камедь. Эти ингредиенты помогают сделать продукт более густым и кремообразным, однако вместе с добавленным сахаром могут увеличивать его калорийность и ухудшать пищевую ценность.

Кардиолог отметил, что избыток добавленного сахара способствует набору веса, развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа, а чрезмерное потребление соли связано с повышением артериального давления — одного из главных факторов риска инфаркта и инсульта.

По словам Гаттманна, полностью отказываться от жиров не стоит. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, рыбе, авокадо и оливковом масле, необходимы организму и могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при выборе продуктов врач рекомендует обращать внимание не только на надпись «0% жира», но и на полный состав и содержание добавленного сахара и соли.

Кроме того, специалист посоветовал избегать поздних ужинов и не есть непосредственно перед сном, поскольку такая привычка также может негативно влиять на обмен веществ и здоровье сердца.