Почему «безобидные» народные методы могут привести к инфаркту и раку

Популярные в России методы самолечения — от горчичников до ингаляций над картошкой — способны не вылечить, а убить пациента. Врач общей практики, кардиолог с почетным статусом «Московский врач» Денис Прокофьев раскрыл главные опасности народной медицины.

© РИА Новости

По словам специалиста, главная проблема кроется не столько в токсичности самих средств, сколько в потере драгоценного времени. Пока человек ставит банки или парится в бане, под маской простуды может прогрессировать пневмония, онкология или скрытая бактериальная инфекция.

Прокофьев отмечает в интервью изданию «Известия», что народная медицина имеет здравое зерно, так как многие современные лекарства созданы на основе трав. Однако доказательная медицина проходит клинические испытания, тогда как знахарские рецепты передаются из уст в уста без проверки безопасности.

Эксперт выделил несколько самых рискованных практик:

Ингаляции паром («дышать над картошкой»): приводят к термическим ожогам слизистых оболочек дыхательных путей.

Растирание спиртом при температуре: этиловый спирт всасывается через кожу ребенка и попадает в дыхательные пути, вызывая тяжелую интоксикацию организма.

Баня при недомогании: жар расширяет сосуды и разгоняет кровь. Если у человека бессимптомно протекает бактериальный процесс (например, цистит или бронхит), инфекция разносится по всему телу. Это создает колоссальную нагрузку на сердце, провоцируя инфаркт.

Мед как панацея: этот продукт является одним из сильнейших аллергенов. Безобидное лечение чаем с медом может закончиться отеком Квинке и летальным исходом.

Врач-психотерапевт Алексей Вилков дополняет коллегу, называя веру во «всесильные травы» остатками магического мышления. Люди часто боятся узнать правду о своем здоровье и оттягивают визит к врачу, надеясь на чудо-средство. В итоге болезнь переходит в стадию, когда помочь уже невозможно.

Правило 72 часов Доктор Прокофьев призывает к разумному балансу. Использовать домашние средства можно, но только как временную меру.