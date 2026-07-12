Что опаснее — переохладиться под кондиционером или перегреться под солнцем

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал «Чемпионату», что однозначного ответа, что опаснее: перегреться на улице или переохладиться под кондиционером — нет, потому что оба состояния создают серьёзную нагрузку на организм.

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Перегрев опасен тем, что нарушает водно-солевой баланс и усиливает обезвоживание. Человек может столкнуться со слабостью, головокружением, головной болью, учащённым сердцебиением и снижением концентрации внимания. В тяжёлых случаях перегрев способен привести к тепловому удару, который требует немедленной медицинской помощи. Особенно внимательными стоит быть детям, пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Кондиционер тоже нельзя считать абсолютно безопасным. При несвоевременном обслуживании в нём могут накапливаться бактерии и другие микроорганизмы. Кроме того, длительное воздействие направленного потока холодного воздуха на фоне высокой температуры окружающей среды становится дополнительным стрессом для организма. Резкие перепады температур и локальное переохлаждение могут способствовать развитию воспалительных процессов и ухудшению самочувствия.