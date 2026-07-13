Диетолог призвал не ругать себя за срывы на вредную еду

Чувство вины за срывы во время диеты лишь побуждает человека заесть этот стресс вредной едой. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасия Лебедева.

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«Важно не ругать себя за срывы — чувство вины усиливает стресс и возвращает к старым привычкам», — считает диетолог.

Ключевая рекомендация диетолога — стабилизация рациона.

«Выстройте интервалы между приемами пищи около трех часов без постоянных перекусов и не пропускайте основные приемы пищи. Между едой рекомендуется пить только воду, чтобы тренировать чувствительность к истинному голоду, — сказала она. — Если голод сильный, разрешается легкий перекус перед сном — банан, стакан кефира, кусочек индейки или горсть орехов».

Сытым за покупками

При попытках отказаться от вредной еды важно убрать из холодильника все продукты-триггеры.

«Перед походом в магазин составляйте список покупок и никогда не ходите туда голодным. Заменяйте сладости фруктами, сухофруктами, домашней пастилой, а высокоуглеводные продукты — полезными жирами: орехами, авокадо, жирной рыбой», — отметила она.

Для управления сильной тягой к еде может использоваться техника резинки на запястье.