Доктор перечислил самые эффективные меры борьбы с запором без лекарств

Гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Инна Мазько рассказала, как можно избавиться от запора без лекарств. Самые эффективны меры борьбы с этой проблемой она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

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Прежде всего Мазько посоветовала людям с запорами увеличить физическую активность.

«Минимум, с чего стоит начать, — это ежедневная ходьба в комфортном темпе не менее 30-60 минут. При отсутствии противопоказаний полезны упражнения на пресс. Отлично зарекомендовали себя йога и пилатес: они задействуют глубокие мышцы живота и учат правильно работать диафрагмой, что нормализует перистальтику кишечника», — рассказала врач.

Гастроэнтеролог также порекомендовала добавить в рацион минеральную воду с магнием. Она уточнила, что магний расслабляет стенки кишечника и притягивает воду в просвет кишки, размягчая стул. Однако перед употреблением такого напитка нужно выпустить газ из бутылки, так как он может вызвать вздутие и усугубить запор.

По словам Мазько, для решения проблемы следует увеличить употребление клетчатки. Для этого надо добавить в рацион зелень, овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, такие как зеленая гречка, бурый рис, булгур или киноа, а также семена чиа, курагу, киви, инжир и чернослив. Доктор отметила, что стимулировать перистальтику поможет и кофе, но в употреблении этого напитка следует соблюдать осторожность.

Кроме того, врач посоветовала нормализовать массу тела и режим сна, а также нормализовать психическое состояние, поскольку депрессия, тревога и другие ментальные нарушения влияют на работу кишечника.