Гастроэнтеролог объяснил, можно ли есть вредное и при этом худеть

Многие ошибочно полагают, что для похудения необходимо полностью исключить из рациона любимые, но не самые полезные продукты. Однако, как пояснил в интервью «Чемпионату» врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, ключевой фактор снижения веса — не запреты, а дефицит калорий и сбалансированный состав рациона.

По словам эксперта, если бургер или пиво вписываются в общий суточный калораж, человек всё равно будет терять вес. Другой вопрос — самочувствие. Именно поэтому здоровое питание строится не на строгих ограничениях, а на количестве и разнообразии: достаточном потреблении белка, сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки.

Вялов подчеркнул, что главное правило устойчивого рациона — умение слушать свой организм и осознанно подходить к выбору продуктов. Если система питания держится исключительно на запретах, долго она не продержится. Поэтому иногда позволить себе гамбургер можно — при условии, что это происходит редко и в рамках общего сбалансированного меню.