Названы лекарства, которые могут раздражать желудок и кишечник

Некоторые лекарства могут раздражать слизистую желудка и кишечника, вызывать тошноту, боль, диарею, а иногда и более серьезные осложнения. Среди них – препараты магния, — рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

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«Принимать таблетки лучше строго по инструкции: часть препаратов действительно нужно пить натощак, а часть – после еды, и здесь нет универсального правила. Вода предпочтительнее, чем чай, кофе, сок или молоко, потому что они могут мешать всасыванию некоторых препаратов и усиливать раздражение. Если в инструкции указано «после еды», это обычно снижает риск тошноты и боли в желудке. Если «натощак» – пища может ухудшить всасывание и сделать лечение менее эффективным», — отметил врач.

Кроме препаратов магния на кишечник также влияют антибиотики, метформин, слабительные, некоторые противоопухолевые средства и лекарства, меняющие моторику кишечника. На желудок подобное действие оказывают нестероидные противовоспалительные препараты, или НПВП, — ибупрофен, диклофенак, кеторолак, нимесулид.

«Насторожить должны боль в животе, многократная тошнота или рвота, изжога, черный стул, кровь в рвоте или стуле, выраженная диарея, вздутие с задержкой стула и газов, а также снижение аппетита и быстрое похудение. Особенно важно не терпеть симптомы, если они появились вскоре после начала приема нового препарата или усиливаются с каждым днем», — рассказал доктор.

Принимайте лекарства в одно и то же время, не превышайте дозу, не сочетайте НПВП между собой, пейте достаточно воды и не запивайте таблетки алкоголем. Во время длительной терапии полезно не перегружать желудок, есть небольшими порциями и заранее обсудить с врачом, нужна ли именно вам профилактика осложнений со стороны ЖКТ.