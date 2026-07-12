Какие продукты чаще всего вызывают отравление на пикнике

Недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений во время пикников. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам специалиста, чаще всего после отдыха на природе люди сталкиваются с пищевыми токсикоинфекциями и вирусными гастроэнтеритами. Их возбудителями могут быть сальмонелла, кампилобактер, кишечная палочка и норовирус. Источниками заражения становятся сырые яйца и мясо, плохо прожаренная курица, немытые овощи, загрязненная вода и грязные руки.

Одной из самых распространенных ошибок врач назвал неправильное размораживание мяса. Если оставить продукт при комнатной температуре, бактерии начинают активно размножаться, а сок от размороженного мяса может загрязнить другие продукты и поверхности.

Особую опасность представляет шашлык, приготовленный не до конца. По словам Неронова, если внутри мясо остается сырым, патогенные микроорганизмы могут выжить и вызвать инфекцию. Особенно внимательно нужно готовить курицу, фарш и другие продукты, требующие полной термической обработки.

«Еще одна типичная проблема — салаты с майонезом, сметаной или йогуртом. Такая еда быстро становится средой для размножения бактерий, а через несколько часов пребывания на солнце уже может представлять реальную опасность», – предупредил врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, поводом для обращения к врачу должны стать рвота, частый жидкий стул, высокая температура, боли в животе, а также кровь или слизь в кале. Особенно опасно появление признаков обезвоживания — сухости во рту, редкого мочеиспускания и сильной слабости.

Чтобы снизить риск отравления, Неронов советует перевозить продукты в холодильных сумках, размораживать мясо только в холоде, готовить блюда до полной готовности и не оставлять еду на солнце более чем на два часа. Для питья и приготовления пищи на природе лучше использовать только безопасную бутилированную воду.