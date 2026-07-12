Врач назвал преимущество фруктов перед белым сахаром

Эндокринолог Виктория Садовская в беседе с RT опровергла миф о необходимости есть фрукты исключительно до обеда. По словам специалиста «СберЗдоровья», организм усваивает питательные вещества из любой пищи вне зависимости от времени суток.

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Врач уточнила, что людям старше десяти лет требуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов (около пяти порций). Садовская также отметила ошибочность приравнивания фруктового сахара к белому: глюкоза необходима клеткам как источник энергии, поэтому умеренное употребление обоих продуктов безопасно. Однако специалист предупредила, что постоянное переедание неизбежно приведет к набору лишнего веса.

«Но не стоит забывать о значительном преимуществе фруктов: в них, в отличие от белого сахара, содержатся еще и клетчатка, минералы, витамины, антиоксидантные вещества, органические кислоты и многие другие компоненты, которые полезны и важны для поддержания здоровья», — отметила она.

Относительно термической обработки эксперт заявила, что запеченные без добавок плоды сохраняют почти всю пользу свежих, хотя витамин С частично разрушается при нагревании.

Ранее диетологи Адиана Кастро и Лорен Харрис-Пинкус назвали белый хлеб самым вредным для здоровья. По их словам, в нем мало клетчатки и много углеводов, которые могут спровоцировать скачки уровня сахара.