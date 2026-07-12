Почему популярный бабл-ти может довести до диабета

Главная претензия медиков к бабл-ти — запредельное количество сахара. Если Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться 25–50 граммами сахара в сутки, то один стакан «чая с пузырьками» перекрывает этот лимит одним махом.

«Стандартная порция в 500 мл содержит 40–60 граммов сахара, а самые сладкие версии с сиропами и тапиокой — до 90 граммов, — поясняет врач-диетолог Тюменского кардиоцентра Инна Вальц. — Получается одна чашка запросто закрывает дневной лимит сахара, а в "тяжелых" вариантах — перекрывает его почти вдвое».

Такое сочетание быстрых углеводов и крахмала из тапиоки провоцирует мощный выброс глюкозы. В ответ поджелудочная железа начинает работать на износ, выбрасывая огромные дозы инсулина. Регулярные «инсулиновые качели» ведут к потере чувствительности клеток к гормону. По словам эксперта, употребление двух и более порций таких напитков в день повышает риск развития диабета второго типа на 41%, пишет АиФ.

Что касается знаменитых шариков, то тапиока — это крахмал из корня маниоки, сваренный в сахаре. «Джус-боллы» же представляют собой фруктозный сироп в альгинатной оболочке с красителями, например, E102. И хотя сами добавки в разрешенных дозах безопасны, опасность представляют «пустые калории» и риск того, что дети могут проглотить упругие шарики целиком. В медицинской практике описаны случаи кишечной непроходимости из-за тапиоки, поэтому детям такие напитки стоит давать с большой осторожностью. Ибо они могут стать причиной перевозбуждения нервной системы и проблем со сном.