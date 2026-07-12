Чем опасен скрытый кариес

Попытки самостоятельно обнаружить кариес дома являются одной из самых распространённых и опасных ошибок. Даже специалисту порой трудно выявить болезнь без специального оборудования, а для обычного человека осмотр в зеркале и вовсе бесперспективен, рассказал в беседе с «Чемпионатом» врач стоматолог-терапевт клиники «Все свои» Муртузали Магомедов.

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Эксперт подчеркнул, что кариес — это постоянно прогрессирующее заболевание твёрдых тканей зуба и успех лечения напрямую зависит от того, насколько рано оно начато.

«Если вы обращаетесь за помощью сегодня, проблему можно решить консервативными методами — реминерализацией или запечатыванием эмали. Если завтра — придётся ставить пломбу. А если послезавтра — это уже лечение каналов под микроскопом, дорогие коронки и вкладки», — объяснил врач.

Именно поэтому специалисты настаивают на обязательном профилактическом осмотре раз в полгода, даже при отсутствии жалоб. Помимо диагностики, стоматологи проводят профессиональную гигиену и укрепление эмали, что помогает предотвратить болезнь. В домашних условиях пациент может заметить лишь очевидные признаки: пятна, углубления, боль или неприятный запах. Однако ранняя стадия часто протекает бессимптомно, так как кариес поражает труднодоступные участки между зубами, которые невозможно хорошо осмотреть самостоятельно.

Особую опасность, по словам Магомедова, представляет так называемый скрытый кариес. Он почти невидим даже при обычном врачебном осмотре. Речь идёт о контактном кариесе (обращённом к соседнему зубу), кариесе под пломбой или подповерхностном, когда внешне эмаль кажется здоровой, но внутри дентина уже образовалась полость.