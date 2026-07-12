Диетологи выяснили, какой фрукт снижает полезность смузи на 84%

Международная группа исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) опубликовала результаты эксперимента, которые могут заставить поклонников здорового питания пересмотреть свои пищевые привычки. Оказалось, что добавление в ягодный смузи банана заметно снижает питательную ценность коктейля. Ученые обнаружили в бананах вещество, способное нейтрализовать содержащиеся в ягодах антиоксиданты — флавонолы. Они защищают клетки, укрепляют кровеносные сосуды и способствуют сохранению и улучшению памяти. Исследование опубликовано в журнале Food and Function.

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Что такое флавонолы

Флавонолы — растительные соединения, которые присутствуют в ягодах, некоторых фруктах (яблоках, грушах, персиках), а также в какао и чае. Когда человек употребляет богатые флавонолами продукты, эти вещества быстро всасываются в кровь и превращаются в метаболиты. Именно с метаболитами связаны положительные эффекты антиоксидантов: улучшение работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. Однако эксперименты показали, что добавление в ягодную смесь всего одного банана резко сокращает количество этих полезных метаболитов.

В ходе слепого тестирования с участием добровольцев специалисты сравнили эффект от употребления ягодного смузи, капсулы с чистыми флавонолами и банано-ягодного смузи. Выяснилось, что уровень метаболитов флавонолов в крови испытуемых, выпивших бананово-ягодный напиток, оказался на 84% ниже, чем после приема чистой дозы антиоксидантов.

«Мы не ожидали, что один банан настолько стремительно снизит не только концентрацию флавонолов в самом напитке, но и объем веществ, всасываемых организмом», — комментирует диетолог Хавьер Оттавиани, один из авторов работы. — «Это яркий пример того, как кулинарная обработка и сочетание продуктов влияют на усвоение нутриентов».

Почему бананы снижают пользу ягод

Причиной такого эффекта ученые называют фермент полифенолоксидазу. Именно он отвечает за потемнение мякоти банана при контакте с воздухом. Как показали лабораторные тесты, этот фермент вступает во взаимодействие с антиоксидантами еще до того, как смузи попадет в желудок, буквально «связывая» их и не давая проявить свои полезные свойства в организме. При этом полезный эффект от флавонолов снижался, даже когда участникам предложили выпить сначала ягодный, а затем банановый напиток: полифенолоксидаза оказалась способна нейтролизовать антиоксиданты находясь в желудке.

Исследователи признают, что пока эксперимент проводился только на небольшой выборке из 11 мужчин, однако полученные данные, по их мнению, заслуживают пристального внимания. Авторы подчеркивают: для повышения эффективности диет необходимо учитывать не только то, что мы едим, но и как мы храним и готовим растительную пищу.