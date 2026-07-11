Блогерша назвала рабочие способы избежать отеков в жару на пляже

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по Турции и Египту, назвала рабочие способы избежать отеков в жару на пляже. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации напомнила: если на одежде остаются следы от резинок, то отек есть. Чтобы избежать его, иногда достаточно сменить одежду.

«Самый простой способ избежать застоя жидкости в организме — просто не пережимать пути движения лимфы. Ваша жизнь разделится на "до" и "после", если вместо вещей с тугими резинками и джинсовых шорт вы выберете свободный льняной костюм», — объяснила блогерша.

Главным методом в борьбе с отеками Коновалова назвала регулярное употребление жидкости.

«Если воды будет поступать мало, организм будет ее задерживать. Влияние кофе на отеки индивидуально, а вот алкоголь всегда задерживает жидкость. Вода с лимоном или мятой не борется с отеками, но помогает пить больше — это плюс», — отметила опытная путешественница.

А во время отдыха на море россиянка посоветовала соотечественникам больше двигаться по утрам и вечерам, а также часто плавать.

«Перед сном стоит поднимать ноги выше уровня сердца на 10-20 минут. Для долгих экскурсий и авиаперелетов полезно использовать компрессионные чулки. Их эффективность по предотвращению отеков давно доказана», — заключила Коновалова.

Ранее россиянка посоветовала брать на пляж в Турции и Египте семь вещей. К примеру, для избавления от жары Коновалова рекомендует класть в сумку увлажнитель для лица: он распыляет воду на коже, и она увлажняется эффективнее, чем после купания.