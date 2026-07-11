Когда укус слепня, осы или пчелы грозит госпитализацией

Укусы слепней, ос и пчёл могут обернуться не просто местным воспалением, а серьёзной угрозой для здоровья — от инфекции до анафилактического шока. Врач-инфекционист Марият Мухина в беседе с Life.ru рассказала, как распознать опасные симптомы и что делать в первые минуты после укуса.

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Опаснее всех в этом списке слепень. Он не впрыскивает яд, но его слюна содержит ферменты, вызывающие сильный отёк и зуд. Кроме того, насекомые переносят бактерии, простейшие и даже личинки гельминтов, в том числе возбудителей дирофиляриоза.

«Слепни часто жалят крупный рогатый скот, а затем могут передать личинку человеку. Она развивается в месте укуса, иногда на веке или щеке», — предупреждает Мухина.

После укуса слепня специалист советует промыть ранку с мылом, приложить холод на 10-15 минут, нанести антигистаминный гель и при выраженном зуде принять таблетку. Ранку лучше закрыть повязкой, чтобы не расчёсывать. К врачу стоит обратиться, если покраснение и отёк усиливаются, появляется гной или поднимается температура.

С осами ситуация иная: они впрыскивают яд с аллергенными белками и могут жалить многократно. Если жало осталось в коже, его удаляют стерильным пинцетом, стараясь не повредить мешочек с ядом. Затем — антисептик, холод и антигистаминные.

Аллергия после укуса может проявиться крапивницей, отёком лица или горла, затруднённым дыханием, резким падением давления. Это признаки анафилактического шока — здесь счёт идёт на минуты, необходимо срочно вызвать скорую.

Пчела оставляет жало с мешочком яда, который продолжает сокращаться. Удалить его нужно как можно быстрее, не сдавливая. Дальнейшие действия те же: антисептик, холод, антигистаминные.

Особое внимание нужно обращать на тех, у кого уже была тяжёлая реакция на укусы пчёл. Им Мухина рекомендует заранее пройти аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ), чтобы снизить риск анафилаксии в будущем.