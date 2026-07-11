Как вернуть здоровье и сияние сухой кожи

Сухая кожа лица проявляется отсутствием естественного блеска, шелушением, шероховатостью и мелкими морщинками. Лицо приобретает тусклый сероватый оттенок. Бэкграунд такого состояния складывается из многих факторов: дефицит витаминов и минералов, плохая экология городов, агрессивный уход и гормональные сбои.

Соответственно, чтобы вернуть коже молодость и сияние, необходим комплексный подход. Рассказываем, как закрыть потребности сухой кожи вместе с косметологом и нутрициологом Татьяной Смагиной: она обращает внимание на важные нюансы.

Проблемы сухой кожи лица игнорировать нельзя

Никакого «само наладится» или «помажу первым попавшимся кремом». При отсутствии должной заботы сухая кожа становится еще более уязвимой к холоду, ветру и ультрафиолетовому излучению. Снижается эластичность, воспаления и раздражения не дают спокойно смотреть в зеркало. Да вам, честно говоря, и не захочится к нему подходить. В зеркале отразится рано постаревшая женщина с сеточкой морщин и очень печальным взглядом...

Татьяна Смагина объясняет:

«Снаружи» сухая кожа — это дефицит липидов и слабый гидролипидный слой. В вашем арсенале должны быть три «кита»: мягкое умывание без агрессивных ПАВ (без лаурил/лаурес сульфатов), тоник без спирта, но с молочной, глюконолактоновой или лактобионовой кислотами, восстанавливающий рН кожи, увлажняющая сыворотка и крем с церамидами, аминокислотами, скваланом и гиалуроновой кислотой».

Для сухой кожи не подойдет домашняя косметология

Домашние рецепты не теряют популярность. С одной стороны, многие стремятся сэкономить, ведь ингредиенты для домашних масок и скрабов зачастую дешевле покупной косметики. Во-вторых, существует определенное недоверие к промышленным средствам, содержащим химические компоненты. Люди предпочитают натуральные продукты, выращенные своими руками или купленные в проверенных местах, считая их более безопасными и полезными.

Здесь кроется ошибка. Кремы и скрабы, даже приготовленные из натуральных ингредиентов, могут оказаться неэффективными и даже вредными, так как не учитывают pH кожи и могут вызвать аллергические реакции. Косметолог и нутрициолог советует оставить продукты питания для питания:

«Маска из авокадо и оливкового масла или сметаны действительно успокоит стянутость, но не восстановит липиды — это лишь экстренное „смягчение“. Я категорически не рекомендую заменять кислотные тоники лимонным соком или делать скрабы из кофе и соли: агрессивные частицы травмируют роговой слой. Домашние рецепты допустимы только как компресс с отваром льна (слизь работает как гидрогель), но не как основа ухода».

Косметологические процедуры для сухой кожи

В ряде случаев можно ограничиться домашним уходом за сухой кожей. Но увы, не всегда. Косметологические процедуры обязательны при выраженном обезвоживании, сильном шелушении и появлении глубоких морщин. В таких случаях домашний уход просто не сможет обеспечить нужный уровень увлажнения, питания и защиты. Татьяна Смагина рассказывает, какие косметологические процедуры можно и нельзя сухой коже:

Можно и нужно:

Уходовые процедуры с массажами и масками — увлажнят и напитают кожу.

Биоревитализация (инъекции гиалуроновой кислоты) — восстановит водный баланс.

Молочные, азелаиновые или феруловые пилинги (поверхностные) — деликатно обновят роговой слой, не пересушивая.

Плазмотерапия — запускает регенерацию и укрепляет сосуды при куперозе, частом спутнике сухой кожи.

Категорически нельзя:

Срединные пилинги (ТСА, Джесснер, салициловые) химические пилинги с низким pH — слишком агрессивное повреждение, испаряют остатки влаги и ведут к гиперпигментации.

Механические чистки — повреждают истонченную кожу.

«Золотое правило: любые инвазивные методы — только после исключения обострения дерматозов (атопии, розацеа)», — говорит эксперт.

Рекомендации по питанию для сухой кожи

Сухость кожи лица нередко сигнализирует о дефиците ключевых витаминов и микроэлементов. Витамины A, E, C, группа B, D, цинк и омега-жирные кислоты играют важную роль в поддержании здоровья кожного покрова. О проблеме, кстати говоря, можно узнать и по сопутствующим признакам. Например, недостаток витамина C повышает склонность кожи к синякам. Однако точную причину проблемы лучше всего выявляет специалист, назначая необходимые анализы и помогая скорректировать рацион питания.

Правильное питание действительно является краеугольным камнем для восстановления кожного барьера. Так, жирные кислоты в рыбе обеспечивают противовоспалительное действие, а яйца и бобовые несут вклад в сохранение тонуса.

В обилии информации очень легко потеряться — суммируем основные моменты с конкретными рекомендациями нутрициолога:

Рекомендуется:

Жирная рыба, вся рыба на букву «С» (скумбрия, сельдь, сардины) 3 раза в неделю — омега-3 строит мембраны клеток.

Печень трески и куриная печень — ретинол в легкоусвояемой форме (но не чаще 1 раза в неделю).

Тыквенные семечки — цинк для заживления микротрещин.

Питьевой режим (30 мл/кг чистой воды) + бульоны из костей (коллаген и гиалуронат).

Что исключить:

Алкоголь и кофеин (более 1 чашки в день) — мощные диуретики, «вымывающие» влагу.

Сахар и фастфуд (гликация) — разрушают коллаген, делая кожу пергаментной.

Низкожировые диеты — без жиров вы не усвоите жирорастворимые витамины A, E, D, критичные для увлажнения.