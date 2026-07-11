Ученый назвал опасные комбинации при смешивании бытовой химии

Смешивать разные средства бытовой химии между собой — бесполезно и может быть опасно для здоровья. Самое опасное сочетание — это хлорсодержащие средства и кислоты, – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Самое опасное сочетание — это хлорсодержащие средства и кислоты. Когда вы смешиваете отбеливатель (например, «Белизну») с уксусом, лимонной кислотой или средством для удаления известкового налета, выделяется газообразный хлор, даже небольшая концентрация которого вызывает удушье, кашель, ожог слизистых и может привести к необратимому поражению легких. То же самое происходит при смешивании хлорки с нашатырным спиртом (аммиаком), который часто входит в состав средств для мытья стекол. В этом случае образуются хлорамины — токсичные соединения, вызывающие химический пневмонит», — объяснил Дорохов.

Также, по его словам, заслуживает внимания и сочетание отбеливателя со спиртом — при смешивании образуется хлороформ, который крайне токсичен, однако смертельное отравление им практически невозможно.

«Особую осторожность следует проявлять со средствами для прочистки труб. Их основу могут составлять либо сильные кислоты, либо концентрированные щелочи. Если залить в засор два разных состава, реакция будет бурной — с выделением большого количества газа и тепла. Это может не только повредить трубы, но и привести к взрыву или разбрызгиванию едкой жидкости, которая может попасть на кожу и в глаза. Смесь соды и уксуса — не исключение. Их реакция не менее бурная и приводит к выделению большого количества газа. Однако даже здесь есть риск: если провести реакцию в закрытой емкости, она может взорваться», — заметил химик.

Если вы случайно смешали опасные средства и почувствовали резкий, необычный запах или жжение в глазах и горле, немедленно покиньте помещение и обеспечьте сквозное проветривание. При появлении кашля, одышки, тошноты или головокружения нужно вызвать скорую медицинскую помощь.