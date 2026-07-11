Почему не стоит проверять уровень витамина D без направления врача

Российские эндокринологи решили пересмотреть подход к проверке витамина D. Оказывается, четкой научной нормы для всех просто не существует. Теперь врачи предлагают проверяться только тем, кто входит в группу риска. А это может серьезно ударить по популярности этого анализа, ведь сегодня он самый массовый среди платных исследований.

Почему так любят проверять витамин D? В России большая часть территории находится севернее 35-й параллели. С ноября по март солнце светит под острым углом, лучи рассеиваются, и кожа практически не вырабатывает этот витамин. Этим многие объясняют любые недомогания - отсюда и ажиотаж вокруг анализов. По данным 2022 года, 50-70% обращений в коммерческие лаборатории были связаны именно с этим тестом. И у менее 10% из них было направление от врача, пишет "Коммерсант".

Новые рекомендации Российской ассоциации эндокринологов (они пока в проекте) опираются на зарубежные исследования, где норму витамина D обычно считают в пределах 30-60 нг/мл. Но проблема в том, что у многих жителей Северной Америки и Европы реальный уровень оказывается ниже 30. При этом почти все ученые сходятся, что ниже 12 нг/мл - это уже явный дефицит для любого возраста. Некоторые даже предлагают опустить планку до 20 нг/мл.

В России пока не решились на такой шаг. В новом документе врачи рекомендуют проверяться только определенным категориям людей. В первую очередь - пожилым. Также анализ нужен тем, у кого есть болезни костей, эндокринные нарушения, ожирение, проблемы с почками или нарушение всасывания в кишечнике. В списке также беременные и кормящие, люди с темной кожей и те, кто принимает лекарства, влияющие на обмен витамина.

Если у человека из группы риска уровень оказался ниже 20 нг/мл - нужно искать другие заболевания. Если результат от 20 до 30 - его нужно поднять до 30-60 нг/мл. И повторить анализ через 8-12 недель.