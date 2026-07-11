Кому категорически нельзя пить много жидкости в жару

Лето в самом разгаре, и мы слышим со всех сторон: «Пейте больше воды!», «В жару обязательно нужно восполнять потерю жидкости!», «Носите бутылку с собой!». И это действительно верно для большинства людей. Но есть категория, для которой обильное питье может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Кому же нельзя пить много жидкости в зной и как правильно утолять жажду, в беседе с WomanHit рассказал врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

Каждому по потребностям

В жаркую погоду потребность в жидкости возрастает у всех, но не все знают, что ориентироваться стоит не на советы из интернета, а на собственные ощущения. Организм умнее нас. Он сам подскажет, когда ему нужна вода.

«В зной, в жару подавляющему числу людей надо пить жидкость, ориентироваться при этом надо на собственную жажду», — объясняет эксперт.

То есть если вы не чувствуете острой потребности в воде, не заливайте в себя литры насильно. Природа создала совершенный механизм регуляции, и наша задача — ему доверять. Однако некоторые люди, особенно в очень жарком климате, привыкли пить «на дорожку», про запас. И это неправильно, потому что избыток воды, особенно если организм не требует, может создавать излишнюю нагрузку.

Кому категорически нельзя пить много

Есть четкие медицинские противопоказания к обильному питью, и они связаны с тяжелыми хроническими заболеваниями. Игнорировать их опасно для жизни.

«Это люди, у которых идет ограничение питьевого режима с патологиями сердца, когда жидкость не прокачивается, с тяжелыми стадиями хронической болезни почек, когда им жидкость ограничена, при циррозе печени, если есть скопление воды в животе», — предупреждает врач.

Сердечная недостаточность, тяжелые стадии почечной недостаточности, асцит при циррозе печени — в этих состояниях лишняя жидкость может спровоцировать отеки, ухудшение работы органов и серьезные осложнения. Такие пациенты получают от своих лечащих врачей индивидуальные рекомендации по питьевому режиму, и в жару эти предписания особенно важно соблюдать.

Не водой единой, или чем нельзя утолять жажду

В жару многих тянет на холодное пиво или другие алкогольные напитки. Кажется, что они освежают, но на самом деле это опасная иллюзия.

«Не надо восполнять жажду, когда вы выходите на улицу, пивом и так далее, потому что может, наоборот, потом случиться обезвоживание, и за счет алкоголя может ускориться потеря жидкости», — акцентирует медик

Алкоголь обладает мочегонным эффектом, и в жару этот эффект усиливается. Вместо того чтобы насытить организм влагой, вы потеряете еще больше жидкости. Итог — головная боль, слабость, а в тяжёлых случаях — тепловой удар и обезвоживание.\

Простые и доступные варианты

Если вы здоровы и ваш организм нормально воспринимает обильное питье, то выбор напитков довольно широк. Главное — чтобы они были безопасными и действительно утоляли жажду.

«Подавляющему большинству жидкость нужно. Старайтесь, чтобы это была нормальная жидкость: вода, минералка, сок, компот, неважно», — советует врач.

Газированная или негазированная вода, несладкие морсы, домашние компоты, чай без сахара, минеральная вода — все это отлично подходит. Важно помнить, что в жару лучше избегать слишком сладких напитков. Они не утоляют жажду, а только усиливают ее, а также создают нагрузку на поджелудочную железу.

Жара — серьезное испытание для организма, и правильный питьевой режим может значительно облегчить это время. Но не забывайте, что универсальных советов не существует. Если у вас есть хронические заболевания — обязательно проконсультируйтесь с врачом. А если вы здоровы — пейте, когда хочется, и выбирайте простые напитки без сахара и алкоголя. И помните: ваше тело знает, что ему нужно. Просто научитесь его слушать.