Врач объяснил, почему головокружение нельзя списывать на возраст или «сосуды»
Головокружение — это симптом, который часто остаётся без должного внимания.
«Пациенты нередко списывают его на усталость, возраст или «сосуды» и годами живут с этим состоянием, не подозревая, что за ним могут стоять совершенно разные причины, требующие принципиально разного подхода», — сообщил «Свободной Прессе» врач-психиатр Эдуард Холодов.
В клинической практике головокружения принято разделять на центральные и периферические.
«Периферические головокружения связаны с патологией внутреннего уха или вестибулярного нерва. Самый частый пример — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), или, проще говоря, «ушные камни». Оно возникает при определённых движениях головы, длится считаные секунды и не представляет угрозы для жизни, хотя доставляет массу неудобств. Диагностируется ДППГ с помощью простых позиционных проб, а лечение заключается в специальных манёврах, которые возвращают «камни» на место. Совсем иначе обстоит дело с центральными головокружениями. Их причина — патология в структурах головного мозга: стволе, мозжечке, коре. И здесь кроется главная опасность: центральное головокружение может быть первым и единственным признаком нарушения мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне — ишемического инсульта. При этом классические неврологические симптомы — слабость в конечностях, нарушение речи, асимметрия лица — могут отсутствовать. Именно поэтому головокружение, особенно остро возникшее у пожилого человека, никогда нельзя оставлять без внимания», - отметил врач.
Какие обследования нужны при частых головокружениях?
Выбор обследований определяется тем, к какому типу — центральному или периферическому — относится головокружение. И здесь ключевую роль играет первичный осмотр невролога.
«При подозрении на периферическое головокружение обычно назначают: позиционные пробы, к примеру, пробу Дикса-Холлпайка для диагностики ДППГ, аудиометрию для оценки слуха она особенно важна при подозрении на болезнь Меньера и вестибулярные пробы. При подозрении на центральное головокружение подход принципиально иной. В первую очередь требуется нейровизуализация — КТ или, что более информативно, МРТ головного мозга с диффузионно-взвешенными изображениями (DWI), особенно если есть подозрение на острую ишемию в задних отделах. МР-ангиография или КТ-ангиография позволяют оценить состояние сосудов вертебробазилярного бассейна. В сложных диагностических случаях может потребоваться консультация отоневролога и проведение расширенных вестибулярных исследований. Важно понимать: головокружение может быть и психогенным. Тревожные расстройства, депрессия, панические атаки нередко манифестируют именно ощущением нестабильности, «дурноты», чувством, что «земля уходит из-под ног». Такие состояния требуют не неврологического, а психиатрического подхода», - резюмировал врач.