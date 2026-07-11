Почему головокружение нельзя списывать на возраст или «сосуды»

Головокружение — это симптом, который часто остаётся без должного внимания.

«Пациенты нередко списывают его на усталость, возраст или «сосуды» и годами живут с этим состоянием, не подозревая, что за ним могут стоять совершенно разные причины, требующие принципиально разного подхода», — сообщил «Свободной Прессе» врач-психиатр Эдуард Холодов.

В клинической практике головокружения принято разделять на центральные и периферические.

«Периферические головокружения связаны с патологией внутреннего уха или вестибулярного нерва. Самый частый пример — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), или, проще говоря, «ушные камни». Оно возникает при определённых движениях головы, длится считаные секунды и не представляет угрозы для жизни, хотя доставляет массу неудобств. Диагностируется ДППГ с помощью простых позиционных проб, а лечение заключается в специальных манёврах, которые возвращают «камни» на место. Совсем иначе обстоит дело с центральными головокружениями. Их причина — патология в структурах головного мозга: стволе, мозжечке, коре. И здесь кроется главная опасность: центральное головокружение может быть первым и единственным признаком нарушения мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне — ишемического инсульта. При этом классические неврологические симптомы — слабость в конечностях, нарушение речи, асимметрия лица — могут отсутствовать. Именно поэтому головокружение, особенно остро возникшее у пожилого человека, никогда нельзя оставлять без внимания», - отметил врач.

Какие обследования нужны при частых головокружениях?

Выбор обследований определяется тем, к какому типу — центральному или периферическому — относится головокружение. И здесь ключевую роль играет первичный осмотр невролога.